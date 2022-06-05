Близько 31150 окупантів та 1381 танк: нові дані Генштабу про втрати армії РФ

Станом на 5 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31 тис. осіб. Дані уточнюються.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1381 (+5) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од;
- артилерійських систем – 686 (+6) од;
- РСЗВ – 207 (+0) од;
- засоби ППО – 95 (+0) од;
- літаків – 210 (+0) од;
- гелікоптерів – 175 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
- крилаті ракети – 122 (+0);
- кораблі /катери – 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) од;
- спеціальна техніка – 53 (+1).
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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