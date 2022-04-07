Близько 60 десантників із Пскова, яких привезли до Білорусі, відмовилися воювати в Україні

Близько 60 десантників із Пскова, яких привезли до Білорусі, відмовилися воювати в Україні

Після демаршу військових повернули до місця дислокації у Псков.

Близько 60 десантників із Пскова відмовилися воювати в Україні. Спочатку їх привезли на територію Білорусі, але після їх демаршу повернули до місця дислокації у Псков.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

Точна дата події наразі невідома, можливо, йдеться про другу половину березня.

"Щодо кількісті військовослужбовців стверджувати не можу, але після новини "ПГ" мені вдалося "вийти" на водія, який ще минулого тижня вивозив з Білорусі частину цих хлопців до Пскова. Знаю особисто, тому інформація перевірена. Повторюся – я вважаю, що військовослужбовці повинні захищати свою батьківщину насамперед від нападу, а не брати участь у імперському ресентименті вузької групи осіб (а можливо навіть однієї людини) за межами власної країни", - написав автор Телеграм-каналу "Псковська губернія".

Нагадаємо, Росія перекидає до Білорусі ракетні комплекси.

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