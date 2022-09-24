Близько 700 азовців залишаються у полоні, а Червоний Хрест радить родичам лише молитися - дружина полоненого

Ще близько 700 азовців залишаються у полоні, а Червоний Хрест родинам полонених радить тільки молитися.

Про це в ефірі "Еспресо" розповіла Лілія Ступіна, дружина азовця, який ще перебуває у полоні.

Жінка зазначила, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" буде працювати до тих пір, доки останній азовець не повернеться з полону.

"Ми чекаємо на повернення наших рідних. Наскільки відомо, то ще близько 700 азовців перебувають у полоні, тому наша боротьба продовжується. Асоціація родин захисників "Азовсталі" працюватиме доти, доки останній азовець не повернеться з полону", - підкреслила дружина полоненого азовця.

Лілія Ступіна пояснила, що діяльність асоціації спрямована і на проведення акцій та інформативних заходів, і на роботу зі всіма можливими ЗМІ, також листами звертаються до світових лідерів та до представників міжнародних організацій, але вже відома неефективність подібних організацій.

"У нас була можливість поспілкуватися з деякими хлопцями, які повернулися з полону, і вони підтверджують бездіяльність Червоного Хреста. Але я більш ніж впевнена, що Червоний Хрест може впливати на даний процес і підтримує зв'язки з Росією, бо ж багато людей бачили, як Пітер Маурер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, обіймався на фото з Лавровим. А чому Червоний Хрест нічого не робить, то це вже інше питання. Єдиний варіант, який у нас є, тільки тиснути на цю міжнародну організацію. Але представники Червоного Хреста не хочуть виходити з нами зв'язок, не хочуть з нами спілкуватися, а родинам полонених, які телефонують до організації, радять молитися", - прокоментувала Ступіна.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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