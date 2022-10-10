Близько 90% Львова – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують – міська рада

Внаслідок ракетних ударів майже весь Львів залишився без електроенергії. Читайте останні новини Львова на ТСН.ua.
Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по Львову, який пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, близько 90% міста – без електропостачання.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
У місті збільшили кількість автобусів на маршрутах.
"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.
"Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.
Нагадаємо, у Львові внаслідок вибуху тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.
Ракетна атака Росії по Україні
У понеділок, 10 жовтня, Росія атакувала Київ та інші великі міста України ракетами. Місцева влада повідомила про обстріли у Харкові, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.
Світові лідери засудили і розкритикували Москву. Водночас сам Путін, коментуючи ранкові удари по низці міст України, визнав, що ракетні удари завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури".
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