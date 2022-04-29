У Київській області виявили могили, де масово поховано 900 людей - Зеленський

Окупанти вбили 900 людей у Київській області. Зеленський запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення.

Правоохоронці виявили масові поховання близько дев’яти сотень цивільних осіб на території Київщини, яка перебувала під російською окупацією в березні.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для польських ЗМІ

"Міжнародні інституції інколи, дійсно, повільно діють й іноді когось не можна знайти – я маю на увазі, не можна притягнути (до відповідальності – ред.) через брак тих чи інших доказів, хоча є свідки, хоча всі це бачили. Але тим не менш, вони ж забирають сліди (своїх злочинів – ред.) – пересувні крематорії, які росіяни завезли і спалили людей, трупи. Але тим не менш, вони (слідчі – ред.) шукають і знаходять. Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях – ред.), знайшли могили 900 людей у Київській області. 900 людей", - зазначив він.

За словами президента, скільки людей загинуло – ніхто не знає.

"Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів – ред.) – ми ж не знаємо скільки!", - сказав він.

Зеленський додав, що українська влада обраховує, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

Він запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Нагадаємо, не так давно у селищі Виноградне виявили ще одну братську могилу, в якій може бути похована щонайменше тисяча мирних містян, вбитих росіянами.

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