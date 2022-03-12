Близько сотні суден з іноземними екіпажами заблоковані в Україні через російську агресію

Близько сотні суден з іноземними екіпажами заблоковані в Україні через російську агресію

Держслужба морського та річкового транспорту України вимагає створення морських зелених коридорів для виводу торговельних суден та екіпажів із зони ведення бойових дій.

Близько сотні суден з іноземними екіпажами та сотнями моряків заблоковані в акваторіях українських портів через російську агресію.

Про це повідомив очільник Державної служби морського та річкового транспорту України Віталій Кіндратів під час виступу на Асамблеї IMO.

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За його словами, протягом двох тижнів від початку російської збройної агресії 94 судна з іноземними екіпажами та сотнями моряків заблоковані в акваторіях українських портів. Крім того, Росія здійснила низку ракетних ударів по цих торговельних суднах, внаслідок чого один моряк загинув. Ще одне судно в результаті ракетного обстрілу ВМФ Росії затонуло неподалік Одеського порту.

Відтак, очільник Морської адміністрації наголосив на необхідності запровадження гуманітарних морських коридорів для виводу торговельних суден із зони ведення бойових дій та евакуації екіпажів у разі неможливості виведення суден. До того ж, необхідно гарантувати безпеку українським морякам, аби ті могли списуватись у безпечних портах.

Кіндратів заявив, що протиправні дії Путіна становлять істотну загрозу не лише українському судноплавству, а й підривають глобальні торгівельні маршрути.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються наступати на Одесу, однак місто готове дати відсіч ворогу. "Ласкаво просимо до пекла" каже речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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