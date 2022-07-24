Блогерка довела до сліз, як бійців ЗСУ зустрічали у США на безкоштовне протезування – відео

Українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська поділилася зворушливим відео, як українських захисників зустрічали в Америці на безкоштовне протезування кінцівок.
Так, дружина актора і сценариста "Студії квартал 95" Руслана Ханумака оприлюднила ролик Наталії Гевко, де видно, як захисники прибувають до Міннеаполіса.
Чоловіків зустріли згідно з національними традиціями – в ошатних українських костюмах та з хлібом-сіллю. Воїнам аплодували за героїзм та дякували за захист держави. Також усі разом співали гімн.
Як зазначила Аліна, протезування повністю безкоштовне. Також захисникам оплатили проживання і переліт.
У коментарях юзери зізналися, що не змогли стримати сліз, переглянувши це відео.
- Плачу від цього відео
- До сліз
- Емоції не передати… Навіть мої діти плакали, коли побачили наших героїв
- Як же шкода що війна калічить найкращих наших воїнів! Величезна подяка тим, хто допомагає покращити якість життя цих хлопців!
Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, чому вирішив оприлюднювати кадри запеклих боїв, у яких його батальйон бере участь. Зовсім скоро артист повернеться на лінію фронту.
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