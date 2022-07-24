Блогерка довела до сліз, як бійців ЗСУ зустрічали у США на безкоштовне протезування – відео

Українська блогерка та журналістка Аліна Шаманська поділилася зворушливим відео, як українських захисників зустрічали в Америці на безкоштовне протезування кінцівок.

Так, дружина актора і сценариста "Студії квартал 95" Руслана Ханумака оприлюднила ролик Наталії Гевко, де видно, як захисники прибувають до Міннеаполіса.

Чоловіків зустріли згідно з національними традиціями – в ошатних українських костюмах та з хлібом-сіллю. Воїнам аплодували за героїзм та дякували за захист держави. Також усі разом співали гімн.

Як зазначила Аліна, протезування повністю безкоштовне. Також захисникам оплатили проживання і переліт.

У коментарях юзери зізналися, що не змогли стримати сліз, переглянувши це відео.

Плачу від цього відео

До сліз

Емоції не передати… Навіть мої діти плакали, коли побачили наших героїв

Як же шкода що війна калічить найкращих наших воїнів! Величезна подяка тим, хто допомагає покращити якість життя цих хлопців!

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, чому вирішив оприлюднювати кадри запеклих боїв, у яких його батальйон бере участь. Зовсім скоро артист повернеться на лінію фронту.

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