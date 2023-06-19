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Блогерка "Кадирова" з Запоріжжя чекала на окупацію та брехала про підрив Каховської ГЕС: СБУ відреагувала

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Блогерка "Кадирова" з Запоріжжя чекала на окупацію та брехала про підрив Каховської ГЕС: СБУ відреагувала

СБУ у Запоріжжі затримала блогерку "Кадирову". / Фото: СБУ

Зрадниця є активною фанаткою терориста Кадирова.

У Запоріжжі затримали блогерку з ніком "kadуrova", яка брехала про те, що Україна "підірвала Каховську ГЕС", прославляла армію окупантів та Росію. 

Про це повідомили в СБУ Запорізької області. 

За даними слідства, блогерка "Кадирова" звинувачувала українську армію у підриві Каховської ГЕС та поширювала інші фейки про ЗСУ. Зрадниця є активною прихильницею терориста Рамзана Кадирова, а тому і обрала собі подібне псевдо. 

Блогерка підтримувала окупацію України та заперечувала злочини російських терористів на території нашої держави. 

"У своїх публікаціях та репостах прихильниця загарбницької політики схвалювала проведення так званої "спецоперації" в Україні, підтримувала російських "асвабадителей" і бойовиків квазідержавних утворень "днр/лнр", дискредитувала українські органи влади і Збройні Сили України", - повідомили в СБУ. 

Жінці інкримінують ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, блогерка заявила, що треба забрати з Києва "грьобаний" Patriot, щоб ракети летіли на захід України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5093
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