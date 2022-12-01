Блогерка з Дніпра через відключення світла закликала "повалити владу", бо триває "геноцид"

Блогерка заявила, що вона все зробила "на емоціях" та видалила свої сторінки у соцмережах.

Блогерка та б'юті-майстриня з Дніпра Ольга Сінєгіна назвала вимкнення світла "геноцидом", звинувативши владу у відсутності електрики. Через це вона закликала "повалити уряд". Після скандалу жінка таки вирішила перепросити.

Про це пише телеграм-канал "Труха. Дніпро".

Ольга Сінєгіна на своїй сторінці в Instagram надихнулась невеликим протестом через відключення електрики у Києві. Вона заявила, що підтримує такі дії, назвала відключення світла "геноцидом" та закликала до "повалення влади".

Фото: із соцмереж

Б'юті-майстриня після розголосу записала відео, у якому перепросила за свої дії. Їх вона аргументувала тим, що нібито "через вимкнення світла вона не може приготувати їжу своїй дитині".

"На емоціях я виклала в Instagram Stories про нещодавній протест у Києві та написала про повалення влади. Я в жодному разі не закликаю вас до цього. Я за нашу владу, за цілісність України. Слава ЗСУ! І, звісно ж, я хочу вибачитися перед усіма, кого я образила своїми неправильними висловлюваннями, перед матерями, перед військовими, перед усіма я хотіла б вибачитися", - заявила майстриня.

Зазначимо, що у Дніпрі, як і в інших містах України, через ракетні удари Росії, тривають аварійні та погодинні вимкнення світла. Проте електрика все ж таки буває. Також у Дніпрі є "Пункти незламності", де можна зарядити гаджети чи випити гарячих напоїв.

Це не єдина витівка блогерки з Дніпра. Раніше вона критикувала владу через небажання капітулювати перед Росією та переконувала у "могутності другої армії світу". У Мережі повідомляють, що скандальна блогерка раніше мешкала у Москві. Зараз жителька Дніпра видала свої сторінки у соціальних мережах, оскільки українці не підтримали її заяв.

Фото: Фото з соціальних мереж

Інші скандальні заяви шанувальників Росії в Україні

Раніше в Івано-Франківську дівчина під час прямого ефіру в ТікТоку вирішила “привернути увагу” суспільства, тому заявила про те, що “в Україні - самий тупий народ”. Також вона заявила, що не проти російських окупантів, бо і сама частково нібито "росіянка". Пізніше за свої слова їй довелося вибачатися.

Також в одному із тестових завдань у школі з англійської мови у Дніпрі йшлося, що рідна мова українців - російська. Коли батьки зауважили це викладачам, ті відповіли - методика авторська, написана багато років тому російською і переробити її вони не можуть.

Читайте також: