Блокада "Азовсталі": українці бійці звернулися за допомогою до Ілона Маска

Українські захисники закликали Маска допомогти їм вийти з "Азовсталі" до третьої країни.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", звернулися за допомогою до американського мільярдера і винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.

Про це у Facebook написав командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волина.

Волина розповів, що створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска.

Текст звернення:

"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети розташовані поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити.

Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи."

Фото: Сергій Волина

Також Сергій Волина звернувся "до кожної людини планети Земля", допомогти зробити так, щоб Ілон Маск побачив це звернення.

"Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми. Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас", – зазначив український морпіх.

Нагадаємо, на "Азовсталі" перебувають понад тисячу український військових, з яких сотні – поранені.

Раніше офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися в полон російським військам, бо має та виконує наказ тримати оборону "Азовсталі".

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