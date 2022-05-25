Блокада Росією українських портів продовжить зростання глобальних цін на продукти - британська розвідка

Поставки українського зерна залишаються в дефіциті.

Морська блокада українських портів Росією вже призвела до глобального зростання цін.

Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Великої Британії про війну в Україні.

Відзначається, що від початку війни значна активність торговельного судноплавства з та до Одеси була відсутня. А подальша морська блокада РФ чорноморських портів України перешкодила комерційному судноплавству здійснювати операції у цьому районі.

"Бойові дії вже створили непрямий тиск на глобальні ціни на зерно. У той час як загроза морської блокади Росії продовжувати перешкоджати доступу комерційного судноплавства до українських портів, дефіцит пропозиції, що виникає у результаті, призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів", - йдеться у дописі.

Механізми сухопутного експорту України з високою ймворіністю навряд чи замінять дефіцит судноплавних потужностей, спричинений російською блокадою, відзначається у зведенні. У результаті значні поставки українського зерна залишаються в дефіциті без змоги експорту.

Нагадаємо, Україна веде переговори про створення організації країн-експортерів зерна.

Читайте також: