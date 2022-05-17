Блокада судноплавства та ураження ворожих позицій: яка ситуація на півдні України

Блокада судноплавства та ураження ворожих позицій: яка ситуація на півдні України

На бойових позиціях вздовж лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини залишаються високими. Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон - це Україна, а вони - українці. Попри терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій.

На бойових позиціях вздовж лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Противник активності не проявляє, однак здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївщині та Одещині.

Ракетний удар було нанесено по морській інфраструктурі Очакова. А центральний район Миколаєва обстріляно реактивними системами залпового вогню із використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів, що мають невибіркову дію. Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торговельний центр, автотранспорт, газовід. Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС.

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Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель. Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об’єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів. І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важко поранена 6-річна дитина. При повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракету збито силами протиповітряної оборони.

Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

Тим часом українські підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій. Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. «Вгамовано» 29 росіян, знищено зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72, та іншу броньовану техніку.

"Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням і нагадують, що свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви, - спосіб вберегти себе для ефективного вкладу в наближення Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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