Блокади Маріуполя можна було уникнути: командир "Азову" назвав, до якого моменту можлива була деблокада міста

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко впевнений, що блокади росіянами Маріуполя можна було уникнути.
За його словами, якби захисники міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, стійко тримали оборону й давали бій російським військам, то блокади Маріуполя не сталося.
Про це Денис Прокопенко розповів в інтерв'ю "Української правди".
"Можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася. Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя. Так, як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь", - вважає він.
Командир полку пояснює, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. Оскільки, на його думку, у тому районі ворог був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування, а враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований.
"З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено", - зазначив Прокопенко.
Нагадаємо, за підрахунками захисників міста, російська армія за понад 2,5 місяця блокади Маріуполя вбила понад 25 тисяч людей, більшість з них - це мирні мешканці.
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