Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блокади Маріуполя можна було уникнути: командир "Азову" назвав, до якого моменту можлива була деблокада міста

Дата публікації
Перегляди
4469
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блокади Маріуполя можна було уникнути: командир "Азову" назвав, до якого моменту можлива була деблокада міста

Getty Images

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко впевнений, що блокади росіянами Маріуполя можна було уникнути.

За його словами, якби захисники міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, стійко тримали оборону й давали бій російським військам, то блокади Маріуполя не сталося. 

Про це Денис Прокопенко розповів в інтерв'ю "Української правди".

"Можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася. Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя. Так, як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь", - вважає він.

Командир полку пояснює, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. Оскільки, на його думку, у тому районі ворог був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування, а враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований. 

"З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено", - зазначив Прокопенко.

Нагадаємо, за підрахунками захисників міста, російська армія за понад 2,5 місяця блокади Маріуполя вбила понад 25 тисяч людей, більшість з них - це мирні мешканці.  

Читайте також:

Родичі "азовців" вимагають від міжнародної спільноти врятувати захисників

Родичі "азовців" вимагають від міжнародної спільноти врятувати захисників
Наступна публікація