Блокпости, пошук колаборантів та ДРГ: у МВС розповіли, як Україна готується до вторгнення армії Білорусі  

Тоді білоруська армія може розпочати наступ на північні або західні області України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Єнін зазначив, що Україна готується до найгіршого сценарію - вторгнення армії Білорусі в північні та західні області.

"Білорусь - це молодша сестричка росії. Білоруська влада вже надала свою територію і для транзиту військ, і для ракетно-артилерійських обстрілів, і для лікування поранених, і навіть для вивезення награбованого росією. За всіма законами війни, Білорусь вже давно приєдналась до військової агресії. Але роль Білорусі може бути ще активнішою. Білоруський диктатор усіляко уникає більш активного втягування у російську війну проти України. Але нам не потрібно заспокоювати себе, що йому це буде вдаватись безкінечно. Ми не виключаємо, що росія може дотиснути Білорусь і саме тому ми маємо виходити з найгірших сценаріїв", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ.

Єнін також додав, що Україна готується до цього - організовує сотні додаткових блокпостів. Також відбувається посилення інженерного обладнання оборони і Києва, і Київської області, а також інших суміжних з Білоруссю областей. Також поліція проводить операції із виявлення колаборантів серед місцевих жителів та російських військових, які "заблукали".

"На Чернігівщині, по якій пройшли сотні танків та бронемашин противника… Навіть там, де бачили розстріли місцевого населення, зґвалтування, пограбування, знаходяться люди, які готові виправдати російську агресію. Які закликають до діалогу з російською владою. Ще й активно поширюють свої погляди серед односельчан. Ми знайшли вже не один схрон, ймовірно, підготовлений за участі місцевого населення", - пояснив Єнін.

Він також додав, що поліція розшукує ДРГ. За словами Єніна, це можуть бути навіть люди, які добре розмовляють українською мовою. На заході України правоохоронці також посилили контроль на білоруському кордоні та взяли під охорону важливі об'єкти.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі. За його словами, це - російські ракетні війська та російські пілоти, які можуть завдавати ракетних та авіаударів по території України.

Читайте також: