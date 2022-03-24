Блокують обіг готівки, будують свою військову базу і змушують навчати дітей російською - Федоров про блокадний Мелітополь

Росіяни роблять мирних людей живим щитом.
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти будують на українському аеродромі військову базу. З неї вони випускають ракети по інших містах України. Ці ракетні установки будуть знищуватись, тому мирні мешканці Мелітополя є живим щитом російських військових.
Про ситуацію в місті розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, за його словами, окупанти примусово схиляють мелітопольських освітян від 1 квітня розпочати навчальний процес російською мовою.
"З центральними органами влади продовжуємо робити запити до органів орди з вимогою відкриття гуманітарного коридору у Мелітополь. У зв’язку з окупацією місто на порозі гуманітарної катастрофи. Щодня злочинці залякують мелітопольців: викрадають активістів, проводять обшуки у приватних будинках, грабують підприємців", - сказав Федоров.
Також, як розповів мер, російські армійці блокують забезпечення міста готівкою.
"Ми працюємо над тим, щоб в деяких продуктових магазинах можна було розрахуватись карткою", - додав він.
Федоров також повідомив вкрай трагічну інформацію, що у селi Обiльне троє пiдлiткiв знайшли боєприпас. На жаль, вiн здетонував, діти живі, але у важкому стані.
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