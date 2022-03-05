Bloomberg і CNN оголосили про зупинення роботи та мовлення в Росії

Bloomberg і CNN оголосили про зупинення роботи та мовлення в Росії

Днем раніше Роскомнагляд обмежив у РФ роботу Facebook та Twitter.

Агентство Bloomberg та американська телекомпанія CNN оголосили про зупинення роботи та мовлення в Росії.

Станом на сьогодні в країні-агресорці не залишилося об'єктивних ЗМІ та адекватної журналістики. Усі видання, які зараз ведуть мовлення в РФ – це засоби масової пропаганди. Путін робить у країні залізну завісу, блокуючи незалежні видання, щоб приховати правду про звірства окупантів.