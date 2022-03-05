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Bloomberg і CNN оголосили про зупинення роботи та мовлення в Росії

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Днем раніше Роскомнагляд обмежив у РФ роботу Facebook та Twitter.

Агентство Bloomberg та американська телекомпанія CNN оголосили про зупинення роботи та мовлення в Росії.

Станом на сьогодні в країні-агресорці не залишилося об'єктивних ЗМІ та адекватної журналістики. Усі видання, які зараз ведуть мовлення в РФ – це засоби масової пропаганди. Путін робить у країні залізну завісу, блокуючи незалежні видання, щоб приховати правду про звірства окупантів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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