Bloomberg розкрив умови, при яких ЗСУ можуть вийти з Курської області

Курська операція ЗСУ вразила союзників України завдяки своєму стрімкому успіху на початковому етапі, змінивши думки про те, що війна зайшла в безвихідь. Операція також показала, що обіцянки президента РФ захищати свої території за будь-яку ціну виявилися марними.

Про це пише Bloomberg.

Минув уже місяць з моменту прориву українськими військовими кордону РФ, і тепер американські та європейські чиновники задаються питанням про те, якою є кінцева мета України щодо 1300 кв. км російської території, яку контролюють ЗСУ. За даними Bloomberg, деякі союзники побоюються, що Києву доведеться відступити, якщо окупанти здійснять масштабну контратаку.

Поки російські війська наступають на сході України, використовуючи свою чисельну перевагу для прориву позицій Києва, деякі європейські чиновники висловили занепокоєння щодо можливих високих витрат операції "Курськ". Вони обговорювали це на умовах анонімності.

Україна тримала своїх союзників в невіданні про плани операції, найбільшого вторгнення в Москву з часів Другої світової війни. Ця кампанія продемонструвала слабкість російської оборони і кинула виклик думці про те, що дворічне вторгнення Путіна перетворилося на виснажливу війну на користь Кремля.

Москва поки що не перекинула велику кількість військ зі сходу України для бойових дій у Курську, продовжуючи смертельний наступ на лінії Києва навколо ключових логістичних вузлів. Представники союзників заявили, що Росії буде потрібно значно більше військ для того, щоб витіснити українські сили з Курська.

Директор Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, Сет Джонс, наразі не помічає ознак того, що ЗСУ створюють глибокі укріплення для захисту територій, які вони контролюють на Курщині. Він зазначив, що українські військові не готуються до масштабної, довгострокової оборони. За словами Джонса, Україна, ймовірно, планує мати можливість швидкого відступу, але також залишає варіант продовження наступу та захоплення нових територій.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив думку, що наступ ЗСУ на Курщині поставив російського президента Володимира Путіна у "глухий кут", оскільки він залишив деякі ділянки свого кордону без захисту.