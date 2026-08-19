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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Близько 400 "добрих" дронів летять у бік Росії та окупованих територій — монітори

У ніч проти 19 серпня Росію та тимчасово окуповані території накриває нова масштабна атака безпілотників. За даними моніторингових ресурсів, у повітрі може перебувати близько 400 дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 19 серпня у напрямку Росії та тимчасово окупованих територій рухається масштабна хвиля безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові ресурси. Інформацію про близько 400 БпЛА, які прямують у напрямку РФ та окупованого Криму, також поширили українські Telegram-канали.

На оприлюдненій моніторами мапі видно численні маршрути безпілотників над південними та західними регіонами РФ, а також над тимчасово окупованими територіями України.

Ймовірні цілі атаки наразі невідомі. Офіційної інформації від українського військового командування щодо запуску такої кількості БпЛА на момент публікації немає.

Російські регіони цієї ночі вже повідомляють про загрозу безпілотників. Ситуація розвивається.

Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.

Раніше також повідомлялося, що Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі скорочення внутрішньої переробки нафти через українські удари по НПЗ. Москва перед цим припинила експорт пального, щоб забезпечити свій ринок.

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