БМП окупантів злетіла у повітря – потужне відео з Авдіївського напрямку

Військові ЗСУ показали відео з поля бою.
На Авдіївському напрямку – ще "мінус" одна ворожа БМП.
Відео показали бійці роти ударних БПЛА Strike Drones 47-ї ОМБр.
На кадрах видно, як російську БМП атакує український FPV-дрон. Після детонації боєкомплекта ворожа техніка розлетілась на друзки.
Нагадаємо, російські НПЗ атакували українські дрони – мапа.
Читайте також провідні новини дня:
- Про погрози Путіна та підтримку України у війні: головне з ексклюзивного інтерв'ю Макрона
- Зустрілись у бою: російський танкіст виявився батьком бійця ЗСУ (відео)
- До ЗСУ набиратимуть по-новому: що змінилось і чого очікувати чоловікам