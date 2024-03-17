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БМП окупантів злетіла у повітря – потужне відео з Авдіївського напрямку

БМП окупантів злетіла у повітря – потужне відео з Авдіївського напрямку

Знищена БМП окупантів на Авдіївському напрямку / Фото: скриншот

Військові ЗСУ показали відео з поля бою.

На Авдіївському напрямку – ще "мінус" одна ворожа БМП.   

Відео показали бійці роти ударних БПЛА Strike Drones 47-ї ОМБр.

На кадрах видно, як російську БМП атакує український FPV-дрон. Після детонації боєкомплекта ворожа техніка розлетілась на друзки. 

Нагадаємо, російські НПЗ атакували українські дрони – мапа.

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На Авдіївському напрямку – "мінус" одна ворожа БМП

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