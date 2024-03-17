БМП окупантів злетіла у повітря – потужне відео з Авдіївського напрямку

На Авдіївському напрямку – ще "мінус" одна ворожа БМП.

Відео показали бійці роти ударних БПЛА Strike Drones 47-ї ОМБр.

На кадрах видно, як російську БМП атакує український FPV-дрон. Після детонації боєкомплекта ворожа техніка розлетілась на друзки.

Нагадаємо, російські НПЗ атакували українські дрони – мапа.

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