Бо наша мова – солов'їна: найпопулярніша газета Ірландії надрукувала головну статтю українською

Стаття українською з'явилася до сумної дати - місяця війни в Україні.

Найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent уперше за роки свого існування надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська. Журналісти опублікували матеріал українською мовою.

Про це повідомив керівник новин у газеті Irish Independent Кевін Дойл.

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Стаття створена для підтримки України, на яку цинічно напала Росія. Матеріал має назву "Відкриваючи серця разом з кордонами для Українців". Примітно, що "Українці" журналісти написали з великої літери, аби таким чином, імовірно, відзначити силу громадян країни, яка мужньо протистоїть агресору.

Журналісти, говорячи про напад Росії, згадали заяви Путіна про так звану "спеціальну військову операцію", наголосивши, що це "безсоромний напад на цивілізаційні цінності":

"Він намагався створити видимість офіціозу, щоб прикрити гротеск варварської війни. Бомбардуючи лікарні, дитячі садки і театри, він викрив свої справжні наміри. Із надзвичайною жорстокістю він продовжує порушувати права суверенного сусіда. Тепер він загрожує світові ще й ядерною зброєю. Ірландія підтримує та захищає права малих націй. Наша країна теж жила в тіні імперії і занадто добре знає, що таке жахливі наслідки безглуздого територіального конфлікту".

Своєю чергою Кевін Дойл зауважив, що нині обов’язком усіх волелюбних людей є підтримка народу України.

"Irish Independent надрукував головну редакційну статтю українською сьогодні. Раніше це було лише ірландською та англійською мовами. Обов’язок усіх волелюбних – підтримати народ України", - написав він.