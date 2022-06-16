Бо залишаться тільки кросівки: окупант у розмові з дружиною просить забрати його з війни в Україні

Російські окупанти бідкаються на війну в Україні.
Загарбники просять своїх дружин звертатись до прокуратури, щоб повернути їх з війни в Україні. Окупанти хвилюються, що з них можуть залишитися тільки кросівки.
Про це свідчить розмова ворога з дружиною, яку перехопило ГУР Міністерства оборони України.
Дружина загарбника розповідає чоловіку, що він буде в Україні мінімум до осені або ж до закінчення війни. Причина - окупантів немає ким замінити.
На це росіянин бідкається, що мовляв дружини військових роблять недостатньо, щоб повернути їх з війни. Окупант заявляє, що за таких умов військові злочинці РФ стрілятимуть собі у ноги, щоб швидше втекти від війни. Також загарбник зізнається, що вже навоювався та хоче, щоб війна закінчилась.
"Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки", - бідкається окупант.
Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти обстріляли селище Чорнобаївка. Снаряд потрапив на територію місцевого ринку.
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