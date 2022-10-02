Бочки з невідомою речовиною на Херсонщині – Гуменюк розповіла, що це може бути

У Мережі з'явилося відео з траншеями, які окупанти копають у Херсонській, а в них – якісь ємності.

Є різні припущення, що це може бути вибухівка, хімічна зброя, або ж просто бутафорія для залякування.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла для чого окупанти використовують таку тактику.

"Версії є, вони всі робочі. Але ця інформація не для розголошення. Єдине, що можемо сказати, ніякої паніки бути не може, тому що, якщо це використання в їх інтересах, тобто поширення цієї інформації, то це однозначно завдання пропагандистського характеру. Вони намагаються продовжувати психологічний тиск на місцеве населення. Ми знаємо про всі можливі загрози і працюємо з населенням тих регіонів, де це можливо, вони всі обізнані і знають, як правильно діяти", - зазначила вона.

Нагадаємо, багато українців, які примусово отримали паспорти РФ, співпрацюють з ЗСУ.

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