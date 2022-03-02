Boeing та Airbus не будуть поставляти запчастини й обслуговувати літаки в Росії

Boeing та Airbus не будуть поставляти запчастини й обслуговувати літаки в Росії

Рішення ухвалено відповідно до санкцій.

Американський виробник літаків Boeing Co (BA.N) повідомив, що зупиняє постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній, а також основні операції в Москві після вторгнення Росії в Україну.

Крім того, як повідомляє Reuters, європейський виробник літаків Airbus заявив, що вже призупинив підтримку російських авіакомпаній і постачання запчастин в РФ, і його інженерний центр у Росії призупинив усі операції для Airbus.

Це було зроблено відповідно до санкцій, ухвалених Євросоюзом 26 та 27 лютого.