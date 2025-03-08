“Бог любить трійцю”: командувач ВМС натякнув на можливість зруйнувати Кримський міст

Два попередні удари по переправі завдали пошкоджень автомобільним і залізничним конструкціям.
Командувач українських ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа висловив упевненість, що Силам оборони України вдасться знищити Керченський міст, незаконно споруджений Росією для з’єднання своєї території з окупованим Кримом.
Про це він повідомив в коментарі The Guardian.
Він зауважив, що два попередні удари завдали пошкоджень автомобільним і залізничним конструкціям, унаслідок чого російські військові втратили можливість транспортувати важкі вагони.
“Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: “Бог любить трійцю”, — сказав Олексій Неїжпапа, усміхаючись.
Нагадаємо, наприкінці минулого року росіяни послабили захист Кримського мосту: кількість барж, які російські окупанти встановили в Керченській протоці як бонові загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ, зменшилася вдвічі.
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