Бог війни не допоміг: українські військові знищили чверть сотні росіян та зенітно-ракетний комплекс "ТОР"

ЗСУ продовжує знищувати ворога.
Пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито два ворожих дрони-камікадзе, випущених з кримського напрямку.
Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 217 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога: 26 росіян, чотири міномети, зенітно-ракетний комплекс «ТОР», шість одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами.
Решта втрат дорозвідується.
Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині українські військові знищили Shahed-136.
Додамо, що військовослужбовці ЗСУ деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
Читайте також:
- "Х**лы наступление готовят - будем отступать": розвідка перехопила розмову окупанта на Херсонщині
- Окупанти можуть залишити Херсонщину: експерт надав ймовірний сценарій подальших дій ворога
- Росіяни продовжують маніпуляції на Каховській ГЕС та поступово залишають населені пункти Херсонщини – Гуменюк