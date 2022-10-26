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Бог війни не допоміг: українські військові знищили чверть сотні росіян та зенітно-ракетний комплекс "ТОР"

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Бог війни не допоміг: українські військові знищили чверть сотні росіян та зенітно-ракетний комплекс "ТОР"

Фото: Associated Press

ЗСУ продовжує знищувати ворога.

Пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито два ворожих дрони-камікадзе, випущених з кримського напрямку.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 217 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога: 26 росіян, чотири міномети, зенітно-ракетний комплекс «ТОР», шість одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами.

Решта втрат дорозвідується.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині українські військові знищили Shahed-136

Додамо, що військовослужбовці ЗСУ деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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Дата публікації
Перегляди
122
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