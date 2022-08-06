"Богиня помсти": ЗСУ показали, як українська "Фурія" знищила російський "Ураган" (відео)

Зазначається, що у суботу, 6 серпня, український БПЛА "знайшов" позиції російського "Урагану".

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.

"Фурія - то богиня помсти. Про неї чули з древньоримської міфології, та живе вона в українському небі. Її місія чітка: знайти ворога та скерувати на нього вогонь", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники наголосили, що кожного окупанта знайде своя помста.

"Сьогодні вона знайшла позиції ворожої системи залпового вогню Ураган. Урагану вже нема. А Фурія літає і далі", - зазначили військові.

Нагадаємо, за добу 5 серпня на Херсонському та Донецькому напрямках українські військові провели кілька успішних спецоперацій. Під час операцій були знищені військова техніка та жива сила окупантів.

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