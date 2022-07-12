Богослов-снайпер розпродає свою бібліотеку і закуповує для колег найновітніші гвинтівки

Відомий богослов, релігієзнавець та доктор філософських наук, який з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став висококласним снайпером - Юрій Чорноморець брав участь у обороні та контраступі у всіх гарячих точках Київщини.

Нині чоловік на лікарняному, але і там часу не марнує, а допомагає побратимам-снайперам отримувати далекобійні високоточні гвинтівки та набої до них. Заради швидкого збору грошей, богослов оголосив про розпродаж найдорожчого свого активу – рідкісної домашньої бібліотеки, йдеться в ТСН.

У мирному житті він доктор філософських наук та відомий богослов - на війні це професійний снайпер із позивним "Академік". Юрій Чорноморець із свої розвідвзводом добряче кошмарив орків у Горенці, Ірпені та Мощуні. «Потім ми воювали в зоні відчуження в тилу у ворога і власне після цього рейду в мене стала проблема із здоров’ям і виникла ідея, поки я лікуюся зібрати гроші на машини для розвідвзводу, а потім почалися чисельні прохання від снайперів з усієї України поставити патрони, тому що не було таких патронів 50 калібру», - каже Юрій.

Також читайте Розвідники розгромили таємну катівню окупантів на Херсонщині і вивезли в’язнів: ТСН отримала кадри операції

І від тоді почалося волонтерське життя на лікарняному. Збір грошей йшов спочатку швидко, на високоточні гвинтівки і рідкісні набої до них - вистачало. Паралельно Юрій витрачав усі свої заощадження, відкладені на навчання дітей, а коли люди стали біднішими - швидко укомплектувати снайперів стало неможливим. І тоді "Академік" замахнувся на святе - продати власну рідкісну бібліотеку. Покупци книжок платили не стільки за книжки, скільки за сотні набоїв, які сподіваються влучать в орків.

«Ми купили майже 30 стволів, це було б неможливо без того, що люди жертвували б просто так. Без купівлі книг. У нас ніяких книг не вистачило б, щоб купити 30 стволів, тому що фактично один ствол, що ми купляємо, ставимо все оснащення – оптику, сошки, купляємо магазини, купляємо патрони - це близько 5 тисяч доларів обходиться нам, це по мінімуму. А буває і 6 і 7», - розповідає Юрій.

І таких запитів до богослова приходить чи не з кожної бригади. Воїни сарафанним радіо передають про високоточні подарунки від «Академіка».

За кілька місяців бібліотека Юрія, потрохи посувається. Каже, більшу частину книжок вже продав. Решту - сподівається українці викуплять швидко. І тоді, обіцяє, з рашистами буде, так, як з російським кораблем.

Читайте також:

Українка здобула математичного "Нобеля" за розв’язання 400-річної задачі, яка вирішить проблеми сучасності

На Одеській кіностудії виготовляють маскувальний грим для бійців, який ще захищає від сонця і зволожує шкіру

Родина на Київщині втратила одразу два будинки із різницею у місяць