Болгарія може передати Україні свої винищувачі МіГ-29: експерт пояснив, за яких умов це може статися

Болгарія має можливості передати Україні свої літаки МіГ-29. Крім того, може допомогти з виробництвом снарядів радянського зразка та ремонтом бронетехніки.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Болгарія може навіть зараз не погодитися на передавання С-300. Чому вони ще взимку не вирішили розмінюватися на NASAMS? С-300 нам би треба віддати зараз - незалежно, чи це грудень 2022 року, чи липень 2023 року. NASAMS Болгарія може отримати не раніше 2025 року, там і зараз черга розписана. Це ще без поправок на ті пакети військової допомоги, які нам можуть готуватися. Це ще може бути додатково років 5", - наголосив експерт.

За його словами, у Болгарії дуже великі потужності щодо виробництва снарядів радянських калібрів - не тільки 152-мм, а й 82-мм міни, 100-мм снаряди, які нам теж потрібні до деяких типів гармат.

“Болгарія може ремонтувати весь спектр радянської бронетехніки, зокрема танки Т-72. У них також добігає кінця термін служби їхніх МіГ-29 - відповідно, комплектувальні до цих літаків у великих кількостях нам потрібні завжди", - зазначив Іван Киричевський.

Крім того, якщо вдасться знайти умови, за яких болгари передадуть нам літаки як донорство - це теж гарний варіант.

"Судячи з деяких новин про F-16, вони буквально завтра не будуть. МіГ-29 ми будемо експлуатувати ще певний час - чим більше запчастин, тим краще. Якщо з цим допоможуть болгари, то чому б і ні. Це питання, яке варте візиту глави держави як верховного головнокомандувача", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Макіївці пролунали сильні вибухи.

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