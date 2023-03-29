Болгарія пояснила відмову приєднатись до закупівель боєприпасів для ЗСУ

Болгарія не братиме участі у спільних закупівлях ЄС і постачання боєприпасів Україні.

Болгарія не братиме участі в плані спільних закупівель, узгодженому низкою країн-членів ЄС з метою постачання Україні боєприпасів калібру 155 міліметрів, оскільки болгарська армія не має таких снарядів і не використовує їх.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, пише Europe press.

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодних можливостей, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Болгарія, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів через посередників.

Напередодні очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів.

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