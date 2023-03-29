Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Болгарія пояснила відмову приєднатись до закупівель боєприпасів для ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2437
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Болгарія пояснила відмову приєднатись до закупівель боєприпасів для ЗСУ

Фото: pixabay.com

Болгарія не братиме участі у спільних закупівлях ЄС і постачання боєприпасів Україні.

Болгарія не братиме участі в плані спільних закупівель, узгодженому низкою країн-членів ЄС з метою постачання Україні боєприпасів калібру 155 міліметрів, оскільки болгарська армія не має таких снарядів і не використовує їх.  

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, пише Europe press.

"Цей мільйон боєприпасів має надійти з якихось запасів. У нас в болгарській армії таких боєприпасів немає, тому немає жодних можливостей, що вони будуть надані Україні з тієї простої причини, що у нас відсутній такий калібр", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Болгарія, ймовірно, продасть Україні  велику кількість боєприпасів через посередників. 

Напередодні очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупівлі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів. 

Читайте також:

Хтось готує "таємну" військову допомогу Україні

Хтось готує "таємну" військову допомогу Україні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2437
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація