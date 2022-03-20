Болгарія відмовляється від газу з Росії, 57 міст Польщі припинили співпрацю з РФ та інше: новини, які наближають Україну до перемоги

Болгарія відмовляється від газу з Росії, 57 міст Польщі припинили співпрацю з РФ та інше: новини, які наближають Україну до перемоги

Серед новин - виступ Зеленського перед парламентом Швейцарії, Болгарія від 2023 року відмовиться від російського газу та інше.

Українська дипломатія систематично працює над тим, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу у війні з Росією.

Міністерство закордонних справ опублікувало актуальну інформацію на дипломатичному фронті за добу 19 березня.

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Підтримка світу

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. У своїй промові голова держави закликав до повного заморожування активів осіб, причетних до розгортання повномасштабної війни проти України.

Відмова від газової голки РФ

Болгарія не буде продовжувати контракт на постачання природного газу з російським «Газпромом» на тлі війни в Україні. Дія контракту спливає наприкінці року.

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Ізоляція РФ

57 міст Польщі в односторонньому порядку припинили дії угод щодо співпраці з 48 містами РФ та 12 містами Білорусі.

в односторонньому порядку припинили дії угод щодо співпраці з 48 містами РФ та 12 містами Білорусі. Одна з найбільших нафтосервісних компаній Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії через війну проти України.

зупиняє інвестиції в Росії через війну проти України. Німецька компанія Bosch готується до повної зупинки виробництва на російських заводах, зокрема на заводі побутових товарів. у Санкт-Петербурзі.

Гуманітарна допомога

Велика Британія передала Україні понад два мільйони одиниць медичних засобів та обладнання. Також на лікування до Британії прибула 21 онкохвора дитина.

засобів та обладнання. Також на лікування до Британії прибула 21 онкохвора дитина. Уряд Угорщини направив до України черговий гуманітарний конвой - 5 вантажівок із засобами першочергової медичної допомоги, а також продукти та гігієнічні засоби.

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Монако передав Центру дитячої нейрохірургії у Києві медикаменти та обладнання на суму 268 тисяч євро.

передав Центру дитячої нейрохірургії у Києві медикаменти та обладнання на суму 268 тисяч євро. З початку повномасштабної війни РФ Хорватія надала Україні майже 115 тонн гуманітарної допомоги, а також пожежне спорядження вартістю близько 60 тисяч доларів

а також пожежне спорядження вартістю близько 60 тисяч доларів У Львові розвантажили п’ять фур гуманітарної допомоги з Грузії.

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