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Болгарія відновить виробництво радянських снарядів для українських військових – NYT

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Болгарія відновить виробництво радянських снарядів для українських військових – NYT

Фото: pixabay.com

У Болгарії запускають завод, який простоював 35 років.

Болгарія запустить виробництво радянських снарядів для Збройних сил України на заводі "Терем" (місто Костенц), який простоював 35 років, від 1988-го.   

Про це повідомляє The New York Times.

Для українських військових постачатимуть 122-міліметрові снаряди. 

Як пише видання, старт виробництва боєприпасів на заводі "Терем" став приємною новиною для жителів Костенец, адже це означає збільшення робочих місць. 

Також повідомляється, що снарядний завод у місті Сопот перейшов на 6-денний робочий тиждень, щоб задовольняти потреби України у БК.

Видання додає, що фінансувати виробництво може уряд Болгарії, або інвестиції країн Заходу.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що відправлення зброї до України схоже на "гасіння пожежі бензином". Також він закликав до миру між Україною та РФ.

Румен Радєв виступав проти надання Україні військово-технічної допомоги. Політик розкритикував депутатів Народних зборів, які підтримують надання Україні допомоги.

Болгарський президент також заявив, що не підтримає ядерні санкції проти Росії.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна не надасть боєприпаси Україні на прохання Олексія Резнікова через недостатню кількість.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
86
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