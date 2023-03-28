Болгарія, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів через посередників

Болгарія, яка відмовляється від прямої військової допомоги Києву допоможе Україні в інший спосіб.

Болгарія, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів, утім, через посередників.

Про це заявив колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV .

За його словами, Болгарія, яка відмовляється від прямої військової допомоги Києву допоможе Україні в інший спосіб.

Раніше стало відомо, що тимчасовий уряд ухвалив рішення передати державному військовому заводу "ВМЗ-Сопот" старі боєприпаси вартістю близько 350 млн болгарський левів (близько 180 мільйонів євро). Зокрема, таку схему пояснюють необхідністю поновлення боєприпасів.

Наєв каже, що це "найбільше переозброєння сухопутних військ Болгарії в новітній історії".

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Також за його словами, сотні тисяч боєприпасів будуть продані ВМЗ через посередників Україні.

"Старе болгарське озброєння, швидше за все, їде в Україну. Ймовірно, продаватиметься через посередників", – сказав Ноєв.

Напередодні президент країни Румен Радев заявив, що Болгарія не братиме участь у спільному замовленні боєприпасів для України в рамках проекту європейських країн щодо закупівлі 1 мільйона снарядів. Попри це, заява румунського лідера суперечить позиції уряду щодо допомоги Україні.

"Я не впевнений, чи в цьому випадку він був точним. Він не є монархом і не має повноважень виражати суверенітет держави. Болгарія є парламентською республікою, а сувереном є Національні збори. З цієї точки зору Рада міністрів каже, що парламент має продовжувати вживати всіх заходів для подальшої військової та військово-технічної підтримки України", – додав він.

Нагадаємо, що Польща передасть Україні не всі винищувачі МіГ-29, які стоять у неї на озброєнні, і буде робити це поетапно.

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