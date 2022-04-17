Болгарія заборонила російським кораблям заходити до портів країни

Влада країни внесла посильну допомогу українцям в боротьбі з російськими окупантами.

Болгарія приєдналася до країн, які заборонили російським кораблям заходити до своїх портів.

Про це пише видання The Guardian.

"Усім кораблям, зареєстрованим під російським прапором, а також усім кораблям, які після 24 лютого змінили свій російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу, заборонено доступ до болгарських морських та річкових портів", - йдеться в повідомленні Морської адміністрації країни.

Винятки будуть зроблені тільки для суден, які зазнають лиха або потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продукти харчування та ліки до країн ЄС.

Раніше стало відомо, що Туреччина заборонила прохід у Чорне море для кораблів РФ.