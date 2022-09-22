Боліло у грудях і сильно кашляв: звернення Путіна до росіян вдалося зняти лише з четвертої спроби

Коли президент РФ Володимир Путін записував своє нове звернення, йому стало зле. Довелося викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти.

Тому звернення диктатора вдалося записати аж з четвертої спроби.

Про це пише видання Dailymail.

Повідомляється, що Путін страждав від нападу кашлю та болю в ділянці грудей. Саме тому його виступ було відкладено на 13 годину.

Так, ЗМІ посилається на телеграм-канал General SVR, який, як вважається, управляється інсайдером з Кремля. У повідомленні йдеться, що промову російського президента довелося перезаписувати кілька разів, оскільки йому весь час ставало зле.

Також є версія, що Путін нібито симулював погане самопочуття, щоби відкласти знімання. Йому потрібен був додатковий час на те, щоб ухвалити остаточне рішення.

"Люди близькі до президента знають його патологічну нерішучість та невпевненість у прийнятті рішень, особливо ключових", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, російські ЗМІ анонсували виступ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу о 20:00 20 вересня. Потім трансляцію було перенесено на 21:00. Виступив Путін 21 вересня.

Фото: Associated Press

Радник Офісу президента Олексій Арестович проаналізував відеозвернення президента Росії Володимира Путіна, у якому він оголосив про часткову мобілізацію.

"Як хлопця перекрутило. Ухил вліво (хребет - питання влади), спроба закритися лівою рукою, не знає, куди подіти праву. Мова повна вибачень, інтонації, що просять, місцями - запобігливі. Усі ознаки внутрішньої катастрофи. У мене таке буває тільки, коли якийсь Вася чи Тетяна із Жашківа повідомляють мені, що відписалися", - зазначив Арестович.

Замість Путіна до росіян звернулась Мосейчук: "Або ви закінчуєте війну, або світ закінчує з вами"

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