Большой театр скасував спектаклі режисерів, які виступили проти війни Росії в Україні

Большой театр Росії скасував спектаклі двох російських режисерів, які висловилися проти вторгнення РФ до України.

Так, замінили три спектаклі балету "Нуреєв" у постановці Кирила Серебреннікова та оперу Гаетано Доніцетті "Дон Паскуалі" у постановці Тимофія Кулябіна.

Про це йдеться на сторінці театру в Telegram.

При цьому організатори не назвали причин скасування спектаклів. Втім, обидва режисери виступали проти війни Росії в Україні.

Зараз вони перебувають не в РФ. Зокрема, Серебренніков перебуває у Нідерландах, а Кулябін, який наприкінці лютого опублікував в Мережі допис, що не підтримує дії російської влади в Україні, виїхав до Німеччини.

Нагадаємо, український репер та продюсер Потап висміяв Канделакі за гнівний допис про приїзд Джолі до Львова. Російська пропагандистка заявила, що її нудить від акторки.

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