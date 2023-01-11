Болтон заявив, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року не гарантує закінчення війни

Після того, як Україна зможе витіснити російських окупантів зі своєї території, необхідно думати над тим, що робити далі, щоб е допустити нової війни, яка може початись через кілька років.

Про це заявив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон зазначив, що країни Заходу та Україна помилились, коли недостатньо відреагували на російську агресію у 2014 році. Він заявив, що навіть звільнення всіх територій не означатиме кінець війни з Росією.

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"Треба думати про те, що буде, коли росіяни вийдуть з України, інакше за п'ять років буде ще одна війна", – сказав Болтон.

Він зазначив, що російській диктатор Володимир Путін намагатиметься розколоти США та країни Європи, розповідаючи, що війна триває занадто довго.

"У США прихильників такої позиції не дуже багато, мене більше турбує Західна Європа. Путін думав, що добре знає Німеччину. У найближчі три-чотири місяці треба не дати йому розділити союзників України", – наголосив він.

Також Болтон заявив, що необхідно постійно посилювати санкції проти РФ і надавати більше збройної допомоги Україні, щоб у Росії відчували, що платять дуже високу ціну за свою агресію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пакистан найближчим часом планує відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами, серед яких будуть 155 мм снаряди для артилерії.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

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