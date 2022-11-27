Болять ноги, голова та спина: у Херсоні окупанти просили лікарів ставити "липові" діагнози

Через низький моральний дух і небажання воювати окупанти шукали причини, щоб повернутися додому.
Російські військові зверталися до херсонських лікарів з проханням поставити фейкові діагнози. Так вони хотіли втекти з фронту, коли Україна почала завдавати ударів по російських базах і лініях постачання на Херсонщині.
Про це пише The Wall Street Journal.
У серпні російські військові масово почали приходити до лікарів: скаржились на головні болі чи болі в спині в надії, що їх відпустять додому.
Як розповів завідувач травматологічного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних Андрій Кокшаров, один російський військовий поскаржився на проблеми з колінами.
Сканування показало, що страшної проблеми немає. Утім, окупант попросив Кокшарова перебільшити результати медогляду.
За словами доктора, він написав, що в чоловіка артрит і йому потрібно піти з фронту.
"Чим менше їх, тим краще. Я був готовий виписати такі діагнози для всієї їхньої армії", — зазначив Кокшаров.
Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Луганщині. Лікарні заповнені пораненими військовими, а морги — загиблими. Через це медичні послуги для людей на тимчасово окупованих територіях стають менш доступними.
Зокрема, лікарні Красного Луча, Антрацита та Лутугиного переповнені пораненими російськими військовими, а морги — тілами мертвих окупантів.
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