Болючий напрямок: Гуменюк пояснила, як росіяни використовують Кінбурнську косу

Коли їх відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець.

На Кінбурнській косі зберігається напружена ситуація. Звідти ворог намагається відвертати увагу українських військових від Херсонського напрямку. Для цього російські окупанти часом посилюють обстріли на Очаківському й Куцурубському напрямках.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі "24 Каналу". Однак українське командування все бачить і вираховує.

"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", – зазначила Гуменюк.

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Особливість географії цієї ділянки фронту полягає в тому, що на ній перетинаються Миколаївська й Херсонська області.

Кінбурнська коса для росіян – квиток в один кінець

"Окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони. Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів", – констатувала Гуменюк.

Коли їх відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.

Нагадаємо, РФ стягує багато військ на фронт, але їй може забракнути зброї на всіх.

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