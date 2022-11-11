"Болісний удар по репутації Путіна": західні ЗМІ про ганебну втечу окупантів з Херсона

Відступ армії РФ з правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про реальні проблеми російських військових.

Західний журналіст Парік ОʼБраян вважає, що російські війська відступають з правого берега Херсонщини під тиском ЗСУ, а це стане справжнім ударом для російського президента Володимира Путіна.

Про відхід росіян із Херсону йдеться у сюжеті для британського Channel 4.

"Українців можна зрозуміти. Досвід контактів з росіянами навчив їх, що те, що виглядає як відхід і що називають відходом, насправді може ним і не бути", - сказав він.

З його слів, росіяни прийняли таке рішення через безвихідь, й цьому варто радіти.

По-перше, Путін офіційно проголосив Херсон частиною Росії, центром нещодавно анексованого регіону. Будь-яка офіційна заява про здачу цієї території ― це де-факто її зрада.

"Це дуже болісний удар по репутації будь-якого диктатора", - зазначив журналіст.

По-друге, з Херсона вивезли важливі для росіян символи ― від прапорів до останків їхніх історичних постатей.

По-третє, Кирило Стремоусов раптово нібито загинув у ДТП.

"Усе разом підводить до висновку, що презентація відступу, продемонстрована Суровікіним та його начальником Шойгу, не є блефом", - додав журналіст.

Звільнення Херсонщини

Українська армія продовжує просуватися херсонським напрямом. Очільник ОВА Ярослав Янушевич повідомив про звільнення 12 населених пунктів та 260 кв. км територій на півдні країни. Українським бійцям удалося відсунути лінію фронту на 7 км.

Напередодні з'явилася інформація про звільнення села Брускинське на Херсонщині. Нардеп Юрій Мисягін розмістив кадри, де українські військові повідомляють, що взяли під свій контроль населений пункт 9 листопада.

Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна, зі свого боку, розповіла про деокупацію села Борозенське.

Також українські бійці змогли зайняти село Киселівка на Херсонщині. Відстань від нього до околиць захопленого Херсона складає всього 15 км.

Як стало відомо, населений пункт звільнили бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Згодом стало відомо про звільнення села Олександрівка у Білозерському районі та село Станіслав, де люди зворушливо співали український гімн тоді як бійці підіймали національний прапор.

Після цього з'явилася інформація про деокупацію населених пунктів Боровий Кут, Євгеніївку та Томарине у Бериславському районі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що поки що не може підтвердити або спростувати інформацію про вихід ЗС РФ з правого берега Дніпра Херсонської області. За його словами, від 1 жовтня українські військові на цьому напрямі просунулися вперед на 36,5 км.

В Інституті вивчення війни вважають, що російське командування має намір планомірно відводити війська з правого берега Херсонської області, щоб зберегти свою бойову міць. На думку аналітиків, РФ віддає пріоритет відведення своїх сил у належному порядку, а не прагненню повністю зупинити контрнаступ ЗСУ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що звільнення Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.

Що означає відступ окупантів з Херсона: пастки, вигоди для ЗСУ, спокій містам - Олександр Мусієнко