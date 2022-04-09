"Бомбардували три ночі поспіль": представник "Десни" показав знищений окупантами стадіон у Чернігові (фото)

Дорошко заявив, що арена не підлягає реконструкції.

Російські окупанти зруйнували стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

Про це розповів представник пресслужби "Десни" Дмитро Дорошко.

"Арена просто у жахливому стані. Стадіон бомбардували три ночі поспіль. По числах я не згадаю, але вперше прилетів один снаряд у східну трибуну. Це та, що була накрита банерами. Вдруге прилетіло шість чи сім снарядів із градів. Тоді вже були ґрунтовні пошкодження на західній трибуні та тренувальному полі, зруйновані туалети стадіону. Трибуну склало повністю, а глибина вирви від снарядів склала близько шести метрів.

А у третьому випадку відбувся авіаналіт. Було скинуто вісім бомб. Я не фахівець, але, як на мене, стадіон реконструкції не підлягає. Поруч із ареною була наша база футбольного клубу, яка до війни була в ідеальному стані з найновішим обладнанням. Так ось її знищено повністю", — сказав Дорошко у інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, що російські загарбники бомбардували "Чернігів-Арену", де свої домашні матчі проводить клуб Другої ліги ФК "Чернігів".

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