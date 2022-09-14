Бомбардувальник, гелікоптер, три пункти управління: ЗСУ успішно знищують окупантів на півдні України

На південному фронті ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань.
У вівторок, 13 серпня, українською авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
У повідомленні йдеться, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань.
Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.
"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - уточнили українські військові.
За даними ОК "Південь", підтверджені втрати ворога за минулу добу становлять:
- 121 військовий;
- 5 танків;
- 9 інших броньованих машин;
- 3 гаубиці "Мста-Б";
- 2 самохідні артустановки "Гвоздика";
- 2 ЗРК "Панцир С1";
- 1 командно-штабна машина;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 4 склади з боєприпасами.
Нагадаємо, на півдні України вдалось звільнити 13 населених пунктів. Таким чином лінія фронту там посунулась на 12 кілометрів, російські окупанти намагаються домовлятись із ЗСУ, щоб здатись у полон.
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