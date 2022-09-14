Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бомбардувальник, гелікоптер, три пункти управління: ЗСУ успішно знищують окупантів на півдні України

Дата публікації
Перегляди
47
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бомбардувальник, гелікоптер, три пункти управління: ЗСУ успішно знищують окупантів на півдні України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На південному фронті ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань.

У вівторок, 13 серпня, українською авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні йдеться, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня  виконали понад 430 вогневих завдань.

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт  на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - уточнили українські військові.

За даними ОК "Південь", підтверджені втрати ворога за минулу добу становлять: 

  • 121 військовий; 
  • 5 танків; 
  • 9 інших броньованих машин; 
  • 3 гаубиці "Мста-Б"; 
  • 2 самохідні артустановки "Гвоздика"; 
  • 2 ЗРК "Панцир С1"; 
  • 1 командно-штабна машина; 
  • 1 станція радіоелектронної боротьби; 
  • 4 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, на півдні України вдалось звільнити 13 населених пунктів. Таким чином лінія фронту там посунулась на 12 кілометрів, російські окупанти намагаються домовлятись із ЗСУ, щоб здатись у полон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація