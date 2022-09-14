Бомбардувальник, гелікоптер, три пункти управління: ЗСУ успішно знищують окупантів на півдні України

У вівторок, 13 серпня, українською авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні йдеться, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань.

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - уточнили українські військові.

За даними ОК "Південь", підтверджені втрати ворога за минулу добу становлять:

121 військовий;

військовий; 5 танків;

танків; 9 інших броньованих машин;

інших броньованих машин; 3 гаубиці "Мста-Б";

гаубиці "Мста-Б"; 2 самохідні артустановки "Гвоздика";

самохідні артустановки "Гвоздика"; 2 ЗРК "Панцир С1";

ЗРК "Панцир С1"; 1 командно-штабна машина;

командно-штабна машина; 1 станція радіоелектронної боротьби;

станція радіоелектронної боротьби; 4 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, на півдні України вдалось звільнити 13 населених пунктів. Таким чином лінія фронту там посунулась на 12 кілометрів, російські окупанти намагаються домовлятись із ЗСУ, щоб здатись у полон.

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