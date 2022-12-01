Бомбардувальники Ту-95МС виконували польоти в повітряному просторі трьох областей РФ: Генштаб - про крайні тривоги

Для відпрацювання питань з дозаправки пальним залучались Іл-78.

Протягом тижня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС виконували польоти в повітряному просторі трьох областей Росії: Саратовської, Самарської та Оренбурзьких областей, а також у повітряному просторі східної частини РФ та акваторії Баренцевого моря.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу 1 грудня.

"Для відпрацювання питань з дозаправки пальним у повітрі залучались екіпажі двох літаків-заправників Іл-78 дальньої авіації. Військово-транспортна авіація країни-агресора виконувала завдання щодо переміщення особового складу, озброєння і військової техніки, запасів матеріально-технічних засобів на аеродроми "Міллєрово", Ростов-на-дону — Центральний" та "Таганрог", — зазначив Олексій Громов.

Росія атакує Україну із 40 аеродромів

У Повітряних силах повідомили, що Росія запускає ракети по Україні із 40 аеродромів. Рекчник відомства вважає, щоб ракетні обстріли припинились, Україні необхідно мати далекобійну зброю. Йдеться про аеродроми в окупованому Криму, в Білорусі, а також в Росії. Кожен аеродром може приймати певні типи авіації.

Від 10 жовтня Росія масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України, аби таким чином залишити українців без тепла та електрики під час сильних морозів.

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