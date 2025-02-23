"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливу масовану атаку РФ 24 лютого

Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував інформацію, що РФ, ймовірно, готується завдати потужного масованого удару по Україні у треті роковини від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Про це він сказав у межах форуму "Україна. Рік 2025".

На запитання, чи можливий масований ракетний удар РФ завтра, 24 лютого, Буданов лаконічно відповів: "Бомбардувальники завантажені. Це єдине, що можу вам сказати".

Раніше Юрій Ігнат розповів, чи готуватися до масованої атаки в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії.

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