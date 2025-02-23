"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливу масовану атаку РФ 24 лютого

Буданов прокоментував можливість масованої атаки армії РФ 24 лютого.
Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував інформацію, що РФ, ймовірно, готується завдати потужного масованого удару по Україні у треті роковини від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого.
Про це він сказав у межах форуму "Україна. Рік 2025".
На запитання, чи можливий масований ракетний удар РФ завтра, 24 лютого, Буданов лаконічно відповів: "Бомбардувальники завантажені. Це єдине, що можу вам сказати".
Раніше Юрій Ігнат розповів, чи готуватися до масованої атаки в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії.
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