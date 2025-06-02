- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1630
- Час на прочитання
- 1 хв
Бомбардувальники, які більше не виготовляються: експерт оцінив втрати РФ після атаки дронів
Катков запевняє, що внаслідок удару українських БпЛА по ворожій авіації Росія зазнала збитків, сума яких є “астрономічною”.
У неділю, 1 червня, дрони СБУ атакували російські аеродроми. РФ немає заміни знищеним чи пошкодженим стратегічним бомбардувальникам.
Про це зазначає Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express.
Як наголошує Катков, сучасний стратегічний бомбардувальний коштує понад 1 млрд доларів. Якщо говорити про Ту-160, то цей літак розробили у Радянському Союзі. Їх загалом до 18 на всю РФ залишилося.
Росіяни не можуть відновити втрати
За словами Каткова, Ту-95 росіяни вже не виготовляють в принципі.
«Єдина заміна, яку вони ще можуть частково зробити, це взяти радянський корпус і намагатись зібрати новий літак з радянського фюзеляжу. Їх залишилося на декілька літаків. Але нового нічого в них немає. Усе, що є з нових розробок у росіян — це малюнок, ескіз нового стратегічного бомбардувальника і все», — наголосив Катков.
Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ здійснила масштабну спецоперацію «Павутана», під час якої було знищено бомбардувальну авіацію в тилу РФ.
За даними джерел ТСН.ua, дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Українські безпілотники відпрацювали по 4 військових аеродромах РФ. Наразі російські літаки горять на аеродромах «Белая» в Іркутській області, «Дягілєво» в Рязанській області, «Оленья» у Мурманській області та «Іваново» в Івановській області.