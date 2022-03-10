Бомбардування дитячої лікарні у Маріуполі: стала відома кількість жертв

Російські війська цілеспрямовано атакували мирних мешканців.

Внаслідок терористичного бомбардування російськими загарбниками дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей, серед них одна дитина - дівчинка.

Про це 10 березня повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Загалом під час бомбардувань дитячої лікарні та пологового будинку постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі).

"Війська Росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин Росії проти людства, проти України та проти маріупольців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було повно породіль та персоналу. Повітряного бомбардування також зазнала центральна частина міста.

Зрівняти Маріуполь з землею окупанти намагаються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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