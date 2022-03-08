Бомбардував Харків та Ізюм: оголошено про підозру російському льотчику збитого літака

Бомбардував Харків та Ізюм: оголошено про підозру російському льотчику збитого літака

Підозрюваного затримали після того, як його літак вдалося збити.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру льотчику, підполковнику, заступнику командира одного з авіаційних полків ЗС РФ, який завдавав авіаційні удари по Харкову

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що йдеться про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвела до загибелі людей, а також порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 24 лютого та 3 березня підозрюваний та штурман виконували незаконний наказ командувача армії військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ.

Літак злетів з аеродрому в російському Воронежі. Він незаконно перетнув український державний кордон та завдав авіаудари по місту Ізюм Харківської області. Загинуло вісім мирних мешканців.

6 березня ці ж особи здійснили бомбардування Харкова з метою знищення регулярних частин Збройних Сил України. Як наслідок, у місті повністю та частково зруйновано багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Літак уразили військовослужбовці Збройних сил України. Коли він впав, то підозрюваного було затримано.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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