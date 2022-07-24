"Бомби по 500 кг": у Повітряних силах повідомили про авіазагрозу для неба України

Більшу загрозу для України, аніж російські ракети, становить ворожа авіація. Тож Україні треба захистити своє небо, аби на міста не падали авіабомби, які знищують все на своєму шляху.

Таких бомб у Росії мільйони тонн на складах. І це загрожує повторенням сценарію Маріуполя.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Наше завдання на сьогодні, передусім, Повітряних сил, зенітно-ракетних комплексів та винищувачів – це прикрити небо, щоб не допустити появи тут ворожої авіації", – зауважив Ігнат.

Він пояснив, якщо російська авіація використовуватиме не ракети, а бомби вільного падіння, це загрожує сценарієм того, що було в Маріуполі. Таких бомб на російських складах зберігається мільйони тонн.

"Ми ж бачимо, що відбувалося з Маріуполем та іншими прифронтовими містами, коли тактична авіація залітає і скидає бомби по 500 кг, які руйнують фактично все на своєму шляху", – нагадав речник командування Повітряних сил.

Він також повідомив, російська авіація не залітає в повітряний простір України вже 2,5 місяця. Його контролюють українські сили.

"Залишилося дочекатися, коли Захід надаватиме нам системи та винищувачі, і ми зможемо самотужки закрити небо", – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, напередодні начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун натякнув, що його країна може відправити до України західні винищувачі.

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