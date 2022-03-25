Бомбив мирні міста та розстріляв цивільного українця: російський полонений пілот зізнався у злочинах

Окупант заявив, що він нібито не знав, куди скидав бомби.

Пілот російського СУ-34 Олександр Красноярцев, якого збили та затримали на околиці Чернігова 5 березня, зізнався, що розстріляв цивільного українця.

Також читайте Росія може використати в Україні бойову отруйну речовину зарин – розслідувачі

Про це він розповів під час інтерв’ю українському блогеру Володимиру Золкіну.

Окупант заявив, що він нібито не знав, що бомбить цивільні об'єкти, оскільки не перевіряв координати, які йому надавали.

Красноярцева збили 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околиці Чернігова, під час його третього вильоту за час війни. З його слів, до цього він вилітав для бомбардування аеропорту у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Коли його літак підбили з ПЗРК українські військові, він ніс на борту шість 500-кілограмових неконтрольованих авіабомб (ФАБ-500).

Підбитий літак розтрощив приватні будинки. Систему катапультування запустив його штурман Костянтин Криволапа, він загинув при приземленні. Олександр Красноярцев приземлився на дах будинку. За парканом стояли люди, він чув крик: "Росіянин, виходь!", він вирішив тікати та сховатися у сусідньому дворі в сараї.

"За мною побіг чоловік, намагався мене наздогнати. Не знаю, з вилами чи ще чимось. Я застосував зброю. Ті дії, які до автоматизму, що треба відстрілюватися, бігти, ховатися. Такий стан", - заявив окупант.

За словами Красноярцева, у цивільного чоловіка без зброї він вистрілив кілька разів з пістолета Макарова. Бачив, як той падає. Потім йому повідомили, що чоловік помер.

За словами керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василини, відносно Красноярцева відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Читайте також: