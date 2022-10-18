"Бомбонуть, щоб не було": жінка, яка просила Росію вдарити по Черкасах, сяде на 10 років

Черкащанка визнала вину в інкримінованих їй злочинах і розкаялась, що було враховано під час визначення покарання.

Жінка, яка просила Росію розбомбити Черкаси, сяде на 10 років.

Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок у справі Тетяни Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє видання "18000".

Згідно з матеріалами справи, на початку березня жінка переслала своїй сестрі, яка проживає у Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас. Світлини обвинувачена супроводжувала підписами "бомбонуть, шоб їх тут не було".

Окрім того, Дробот поширювала у забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст.

На початку квітня жінку затримали. Відтоді вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі.

Колегія суддів, за головуванням суді Владислава Константина, слухала справу понад пів року та у результаті винесла вирок у вигляді реального ув’язнення для Дробот терміном 10 років.

Жінка визнала вину в інкримінованих їй злочинах і розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ, який розповів, що Дробот доглядала за клумбою та висаджувала квіти, йдеться в повідомленні.

Мінімальне покарання за інкриміновану жінці державну зраду – 15 років ув’язнання, втім нижня межа була переглянута, враховуючи каяття та пом’якшувальні обставини.

Вирок може бути оскаржений у апеляційній інстанції. До набуття ним законної сили жінка перебуватиие у СІЗО. Їй та її чоловіку також повернуть вилучену комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, на Черкащині прихильник РФ планував приєднатися до бойового підрозділу "кадирівців".

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