"Бомжі з убогої країни": окупанти "евакуюють" з Херсона стільці та холодильники

Російські солдати вивозять речі з у напрямку лівого берега.

Російська армія "евакуює" із Херсона офісні стільці, склопакети, холодильники. Речі солдати вантажать в машини з Z-символікою та вивозять у напрямку лівого берега.

Докази із фото надав у Telegram-каналі херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"У Херсоні триває евакуація офісних стільців та склопакетів", - написав він.

Фото прокоментували підписники.

"Злодії та вбивці", - пишуть підписники.

Також російських окупантів називають "бомжами" та "убогими".

"Бомжі. Вони, напевно, життя з нуля почнуть, у них нічого не було", - пишуть українці.

"Це, напевно, СІЗО пограбували. Вчора вивозили все звідти", - додають підписники.

Нагадаємо, на Херсонщині українські війська збили російський вертоліт Ка-52.

Загалом Росія втратила щонайменше 23 ударні гелікоптери Ка-52, а це понад 25% нинішнього парку військово-повітряних сил РФ із 90-та Ка-52.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.