"Бомжі з убогої країни": окупанти "евакуюють" з Херсона стільці та холодильники

Російські солдати вивозять речі з у напрямку лівого берега.
Російська армія "евакуює" із Херсона офісні стільці, склопакети, холодильники. Речі солдати вантажать в машини з Z-символікою та вивозять у напрямку лівого берега.
Докази із фото надав у Telegram-каналі херсонський журналіст Костянтин Риженко.
"У Херсоні триває евакуація офісних стільців та склопакетів", - написав він.
Фото прокоментували підписники.
"Злодії та вбивці", - пишуть підписники.
Також російських окупантів називають "бомжами" та "убогими".
"Бомжі. Вони, напевно, життя з нуля почнуть, у них нічого не було", - пишуть українці.
"Це, напевно, СІЗО пограбували. Вчора вивозили все звідти", - додають підписники.
Нагадаємо, на Херсонщині українські війська збили російський вертоліт Ка-52.
Загалом Росія втратила щонайменше 23 ударні гелікоптери Ка-52, а це понад 25% нинішнього парку військово-повітряних сил РФ із 90-та Ка-52.
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